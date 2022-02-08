Yaklaşık 25 yıl önce Trabzon’da temelleri atılan Aşhan Yemek, 2022’de hızlı büyüyecek. 2021’i 750 milyon TL ciro ile kapatan şirket, 2022’de mutfak işine yaklaşık 60 milyon TL yatırım yapacak.

Şirket, 3 bin olan çalışan sayısını da 4 binin üzerine çıkartacak. Yaklaşık 25 yıl önce Trabzon’da dört kardeşin girişimiyle kurulan Aşhan Yemek, bugün aylık 15 milyonluk kapasitesiyle hem Türkiye’de hem dünyanın farklı noktalarında toplu yemek üretimi yapıyor.

Aşhan Yemek’in temelleri, Trabzon Sürmene’de küçük bir restoranla atıldı. O dönemde Trabzon’da toplu yemek üretimi olmadığını söyleyen Aşhan Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Şemsetdin Hancı, “Trabzon’da iş yapan bir inşaat şirketinin toplu yemek ihtiyacı doğdu.

Bizim restorana yemek yemeye gelip beğenince bize teklif ettiler. Böylece toplu yemek işine adım atmış olduk” diyor.

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