Murat Öksüz-

Toyota’nın yeni Corolla Cross Hybrid modeli rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentine eklenen yeni bir araç. Yenilenen GA-C platformu üzerinde üretilen Corolla Cross Hybrid, 5. Jenerasyon Hibrit teknolojisi, Toyota Safety Sense 3, yeni 10,5 inç yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ve 12,3 inç dijital kokpitiyle geliyor.

TANITIM TOPLANTISINDAN…

Adana’da düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre, Toyota Corolla Cross Hybrid’te modern, sofistike SUV görünümününün dinamik bir formla buluşturulması hedeflendi. Toyota SUV ailesinin tasarımını taşıyan Corolla Cross Hybrid, karakteristik ön ızgarası, keskin hatlı premium far tasarımı ve 3 boyutlu etkiye sahip gövde yapısı ile dikkati çekiyor.

Verilen bilgiye göre Yeni Corolla Cross Hybrid, 4,460 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,620 mm yüksekliğe ve 2,640 mm aks aralığına sahip ölçüleriyle C-SUV segmentinde. Toyota ürün gamında Toyota C-HR Hybrid ve RAV4 Hybrid arasında yer alıyor.

Açıklamada, Corolla Cross Hybrid’in geniş yan camları ve yüksek oturma pozisyonu ile aydınlık ve geniş görüş açısını hedeflediği; geniş kapılarıyla kabine binmeyi kolaylaştırdığı, gerektiğinde çocuk koltuğunun rahatça çıkarılmasını ya da yerleştirilmesine imkan tanıdığı belirtildi.

BAGAJ HACMİ

Corolla Cross Hybrid’in 525 litrelik hacme sahip bagajı, arka koltuklar katlandığında 1,321 litreye kadar yükseliyor. Elektrikli bagaj kapısı özelliği ile fonksiyonel bir bagaj kullanımı sağlanıyor.

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Toyota Corolla Cross Hybrid, Türkiye’de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere 4 donanım seviyesiyle satışa sunuldu.

olmak üzere 4 donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Tüm ürün gamında 1,8 litre hibrit motorla sunulan Corolla Cross, fiyatı versiyonlara göre lansman dönemi boyunca 835 bin TL ila 995 bin TL aralığında bulunuyor.

Versiyon Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel

ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) Lansmana Özel Kampanyalı Tavsiye Edilen 2022 MY

Fiyatları (TL) 1.8 Hybrid Flame e-CVT 900.000 835.000 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 930.000 865.000 1.8 Hybrid Passion E-CVT 997.000 927.000 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.070.000 995.000

ÖZELLİKLERİ NE?

Toyota aracın özellikleriyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

Standart özellikler arasında 5. jenerasyon hibrit teknolojisi, Toyota T-Mate, Toyota Safety Sense 3 aktif güvenlik teknolojileri, kablosuz Apple CarPlay, 10,5 inç Toyota Touch Multimedya ekranı, 12,3 dijital göstergeler ve kablosuz şarj ünitesi yer alıyor.

Toyota modelleri arasında ilk kez Corolla Cross’ta yer verilen yeni 12,3 dijital göstergeler, sürücü tarafından direksiyondaki düğmelerle ayarlanabiliyor. Aynı zamanda kompakt yapısı ve yerleşimi sayesinde sürücünün iyi bir görüş açısı elde etmesine de katkı sağlıyor.

Yeni daha hızlı işlemciyle donatılan yüksek çözünürlüklü 10,5 inç dokunmatik multimedya ekranı

Zengin standart donanımlara ek olarak Corolla Cross Hybrid’in giriş seviyesi olan Flame versiyonu, 17 inç alaşım jantları, elektronik park freni, geri görüş kamerası, sürücü koltuğunda elektrikli bel desteği, çift bölgeli otomatik klima, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, kısa/uzun huzmeli LED ön farlar gibi özelliklerle öne çıkıyor.

17 inç alaşım jantları, elektronik park freni, geri görüş kamerası, sürücü koltuğunda elektrikli bel desteği, çift bölgeli otomatik klima, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, kısa/uzun huzmeli LED ön farlar gibi özelliklerle öne çıkıyor. Flame X-Pack versiyonu ise panoramik cam tavan ve tavan rayı ile geliyor.

versiyonu ise panoramik cam tavan ve tavan rayı ile geliyor. Corolla Cross Hybrid Passion versiyonunda, bunlara ek olarak 18 inç alaşım jantlar, elektrikli bagaj kapağı, ambiyans aydınlatması, premium tasarımlı led ön farlar, sıralı ön dönüş sinyali, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, karartılmış arka ve arka yan camlar bulunuyor.

Passion X-Pack ise Passion donanımlarına ek olarak tam deri koltuklar, Kör Nokta Uyarı Sistemi, ön ve arka park sensörü, nanoe teknolojili çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı direksiyon, sürücü ve yolcu koltuğu ısıtması ve elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğuna sahip.

‘TOYOTA’NIN EN GELİŞMİŞ TEKNOLOJİSİ’

Açıklamada, “Toyota, Corolla Cross modelinde global olarak ilk kez 5. jenerasyon hibrit teknolojisine yer verdi. 1,8 litre hibrit motora sahip Corolla Cross Hybrid, yeni nesil sistemle birlikte yüzde 15 daha fazla güç üretiyor. Elektrik motoru ve benzinli motoru kombine eden 1.8 litre hibrit sistem, 140 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor” denildi.

Açıklamadaki diğer bilgiler ise şöyle: