Toyota, yeni bZ Kompakt SUV Konsepti’nin örtüsünü global tanıtımla birlikte 2022 Los Angeles Auto Show’da kaldırdı. Toyota, bZ Kompakt SUV ile gelecek vizyonunu “Toyota bZ” marka şemsiyesi altında genişletiyor.
Aracın tasarımını LA Fuarı’nda gösteren Toyota, aralık ayında ise konsept hakkında daha fazla bilgi vermeye hazırlanıyor.Toyota grup başkan yardımcısı ve genel müdürü David Christ, “Daha önce bir Toyota modelinde görülmemiş sezgisel teknik özelliklerle birleştirilmiş aerodinamik tasarımla bZ Concept çok yakın geleceğe dair başka bir olası vizyonu sergiliyor” diyor.
Toyota bZ Kompakt SUV Konsepti, eğlenceli ve heyecan verici bir performans sunmayı amaçlıyor. Tam elektrikli olarak tasarlanan ve inimalist tasarıma sahip araç dinamik performans, teknoloji ve şık görünümü bir arada sunmayı amaçlıyor.
Konseptin aerodinamik formu, agresif bir duruş ve fütüristik bir görünüme sahip. Tekerlik tasarımı hareketsiz dururken bile hareket ediyormuş hissi vermeyi hedefliyor.
Tasarım ekibi, Beyond Zero temasını takip etmek için bitki bazlı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış koltuklar gibi çevre dostu birkaç dokunuşa yer verdi. Ve “Yui” adlı bir araç içi kişisel asistan, sürücü ve yolcuları araçla buluşturuyor; kabin içinde öndeki veya arkadaki yolcuların isteklerine veya komutlarına yanıt veriyor.
Küresel olarak Toyota, beşi bZ (Beyond Zero) marka adını taşıyan yaklaşık 30 özel BEV’ye (Battery Electric Vehicle) genişletmeyi planlıyor. Bu çeşitli elektrikli ürün portföyü, Toyota’nın 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine doğru ilerlemesine yardımcı olacak.
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