Tasarım ekibi, Beyond Zero temasını takip etmek için bitki bazlı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış koltuklar gibi çevre dostu birkaç dokunuşa yer verdi. Ve “Yui” adlı bir araç içi kişisel asistan, sürücü ve yolcuları araçla buluşturuyor; kabin içinde öndeki veya arkadaki yolcuların isteklerine veya komutlarına yanıt veriyor.