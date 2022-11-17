Japonya’da örtüsü kaldırılan Toyota yeni nesil Prius böyle görünüyor… Plug-in hibrit olarak sunulacak aracın Avrupa’daki prömiyeri 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Prius’un 2023’te Avrupa’da yollarda olması bekleniyor.
Japonya’da örtüsü kaldırılan Toyota yeni nesil Prius böyle görünüyor… Plug-in hibrit olarak sunulacak aracın Avrupa’daki prömiyeri 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Prius’un 2023’te Avrupa’da yollarda olması bekleniyor.
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