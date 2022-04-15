Zorunlu Trafik Sigortası aylık prim artışına düzenleme geldi. Düzenlemeye göre, aylık artış oranı yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e çıkarıldı.

(SED­DK), yayımladığı genelgeyle sigorta şirket­lerine prim­leri her ay yüzde 2.25 artırma yetkisi verdi.

Söz konusu artış şubat ayından bu yana yüzde 1.5 olarak uygulanıyordu. Yeni oran, mayıs ayından itibaren geçerli olacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10/04/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/10) yayımlandığı bildirildi.

Genelgeye göre, 6/1/2022 tarihli genelge yürürlükten kardırılarak, “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları 2022 yılı Mayıs ayından itibaren yüzde 2.25 olarak artırılacaktır” denildi.

2021’İ YÜZDE 1’LE TAMAMLAMIŞTI

31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı.

1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, enflasyon ve kurlardaki hızlı artış nedeniyle tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı.

Son düzenlemeyle yüzde aylık artış yüzde 2.25 oldu.(NTV)

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