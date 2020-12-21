Ürdünlü Siniora Food, Polonez markasıyla faaliyet gösteren Trakya Et’te yüzde 77 oranında pay satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trakya Et’ten alınacak hisselerin karşılığında yapılacak ödeme 19 milyon dolar civarında olacak.

Ürdünlü şirket, Filistan, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Yemen ve Bahreyn gibi pazarlara hizmet veriyor.

Dünya’da yer alan habere göre, Polonez markasıyla şarküteri, endüstriyel gıda çözümleri ve restoran işletmeciliği yapan Trakya Et, son yıllarda sağlıklı beslenme üzerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekti.

Akkaş ailesinin sahibi olduğu şirket, sektörün önde gelenleri arasında yer alıyor. Şirket, İstanbul Çatalca’da 5 bin metrekare kapalı alana ve yıllık 8 bin tonluk bir üretim kapasitesine sahip. 500’den fazla çalışanla, 100’den fazla ürün üretiyor.