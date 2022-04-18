Trakya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların; bugün Marmara’nın batısı ile İzmir, yarın sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğini açıkladı İç ve batı kesimlerde ise yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Yeni sistemin etkisinde hava sıcaklıkları birden 15 dereceden fazla düşen Trakya’da dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü.

Bölge geneli il merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Edirne’de Koru Dağı, Tekirdağ’da Ganos Dağı, Kırklareli’nde de Dereköy Sınır Kapısı civarında aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Dereköy Sınır Kapısı’nda zaman zaman etkili olan tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede çiçek açan ağaçların üzerlerinde kar birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan Necdet Akay, AA muhabirine, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığını söyledi. Geçmiş yıllarda da nisan ayında bölgede kar yağışı gördüklerini anlatan Akay, bereket yağdığını ifade etti.

Edirne kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte gök gürültülü sağanakların çarşambaya dek sürmesi bekleniyor. Koru Dağı ve Balkanlar’a yakın merkezlerde ise aralıklarla kar yağışı görülüyor.

Tekirdağ’da il merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oluyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İlçelerde de sağanak aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Kentin Ganos Dağı gibi yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar etkili oluyor.

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu gün (Pazartesi) Marmara’nın batısı ile İzmir, yarın (Salı) sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Yağışların; bu gün (Pazartesi) Marmara’nın batısı ile İzmir, yarın (Salı) sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.