Elon Musk’ın twitter’ı satın almasının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump’ın twitter’a geri dönüp dönmeyeceği uzun süredir konuşuluyor. Elon Musk’ın ise Trump’ın twitter yasağını doğru bulmadığı belirtiliyor.

Trump, yaptığı açıklamada kendi platformu Truth’ta kalacağını söylemişti: “Umarım Elon Twitter’ı satın alır, Twitter’da iyileştirmeler yapar ve o iyi bir adamdır, ama ben Truth’ta kalacağım. Sonuç olarak, hayır, Twitter’a geri dönmeyeceğim”

Wall Street Journal’ın haberine göre ise Elon Musk Donald Trump’ın Twitter’dan yasaklı kalmasından dolayı ‘dehşete düştü’

Habere göre yakın zamanda Elon Musk ile görüşen kişiler, Elon Musk’ın eski başkan Donald Trump’ın hala Twitter’a erişiminin yasak olduğu için dehşete düştüğünü söylüyor.

Öte yandan Tesla ve SpaceX’in CEO’su Twitter’ı satın alma teklifinde bulunduğundan beri, yasaklı kişiler hesaplarını ne zaman geri alacaklarını soruyor.

Twitter CEO’su Parag Agrawal, Trump’ın twitter’a geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine yeni sahibinin Trump hakkında karar vereceğini söylemişti.

New York Times’ın 26 Nisan tarihli haberine göre bir çalışandan gelen soruya yanıt olarak, Agrawal cevabı ertelemiş ve bu soruyu Musk’ın şirketi devraldığında yanıtlaması gerektiği mesajı vermişti.