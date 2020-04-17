ABD Başkanı Trump önce plan hakkında eyalet valilerini bilgilendirdi, sonra da Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın brifinginde planının ayrıntılarını aktardı.

“Her eyalet farklı” diyen Trump, bazı eyaletlerde ekonomik faaliyetlerin çok kısa sürede yeniden başlayabileceğini, bazı eyaletlerin ise daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Trump, eyalet valilerine, “ne istediklerine bağlı olarak çok, çok hızlı hareket etmeleri” çağrısı yaptı.

ABD’de iki hafta boyunca koronavirüs vakalarında azalma trendi görülen eyaletlerde, günlük yaşamın normale dönmesine yönelik üç aşamalı plan uygulanabilecek.

3 AŞAMALI PLANDA NELER VAR?

Planda ikinci ve üçüncü aşamaya geçilmeden önce de vakalarda iki hafta boyunca düşüş görülmesi gerekecek.

Trump’ın açıklamasına göre, planının üç aşaması şunlardan oluşuyor.

1. Aşama: Okullar kapalı kalmaya devam edecek. Bakımevlerine ziyaretlere yönelik yasak sürecek. Hastanelerde bazı ameliyatların yeniden yapılmasına başlanabilecek.

2. Aşama: Zorunu olanlar dışındaki seyahatlere de yeniden başlanabilecek. Ancak evden çalışma bir süre daha özendirilecek. Okullar yeniden açılacak. Hastanelerde, yatakta ve ayakta tedavilere yeniden başlanacak.

3. Aşama: Günlük yaşam yeni koşullarda normale dönecek. Ancak herkesten hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları talep edilecek.

TRUMP: BU SAVAŞI KAZANMAK İÇİN EKONOMİMİZİ KAPATTIK, ŞİMDİ BU SAVAŞI KAZANIYORUZ

Trump, Beyaz Saray’daki basın brifinginde, “Ülkemizi açıyoruz. Amerika, ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmak istiyor” dedi.

“İşleyen bir ekonomimiz olmalı. Kısa sürede ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasını istiyoruz” ifadelerini kullanan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu savaşı kazanmak için, ekonomimizi kapattık. Şimdi bu savaşı kazanıyoruz.”

Trump, “Uzmanlarımız eğrinin yatay bir seyir izlediğini ve yeni vakalarda zirveyi geride bıraktığımızı söylüyor” diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre ABD’de koronavirüs vakalarının sayısı 653 bini, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısı 31 bini aştı. (BBC Türkçe)