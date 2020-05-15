Apaydın, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında durma noktasına gelen sektörlerden birinin de ulaşım olduğunu belirterek, taksi, dolmuş ve halk otobüsleri esnafının sıkıntı yaşadığını ifade etti.

“Ticari akaryakıt da istiyoruz”

Şehirlerarası otobüs fiyatlarında geçici düzenlemeye gidildiğini anımsatan Apaydın, şunları kaydetti:

“Yolcu taşımacılığının yoğun olduğu büyükşehirlerde taksici, dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafı zor günlerden geçiyor. Acilen yeni bir düzenlemeyle fiyatların güncellenmesi gerekir. En azından temmuz sonuna kadar bakanlığımız bize de bir el atmalı. Minibüsçü esnafımız batmak üzeredir. Bakanlığımız talimat verirse kendilerine yardımcı da olabiliriz. Yolcu seviyemiz yüzde 50 aşağı çekildi. Taksilerde yüzde 30, minibüsler ile halk otobüslerinde yüzde 50 zam bekliyoruz. Bununla birlikte bilet fiyatlarının yanı sıra ticari akaryakıt verilerek esnafımızın bu zor günlerinde destek olunmalı.”