Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) başkanlığına Tevfik Eraslan seçildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Seçimlerden sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında TSPB başkanlığına Tevfik Eraslan seçildi. 2019’dan bu yana birlik başkanlığını yürüten Dr. Alp Keler, bayrağı Tevfik Eraslan’a teslim etti.

Eraslan: Piyasaların büyümesi ve derinleşmesi birinci önceliğimiz olacak

Yeni dönem TSPB Başkanlığını yürütecek olan Tevfik Eraslan, yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının ülkelerin kalkınmaları için ihtiyaç duyulan finansmanın en temel kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Eraslan, “Sermaye piyasalarımızın büyümesi ve derinleşmesi birinci önceliğimiz olacaktır. Bu kapsamda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimizin başında İstanbul Finans Merkezi projemizin hayata geçirilmesi gelmektedir. Ayrıca bireysel yatırımcının korunmasına yönelik tüm çalışmaların destekçisi ve takipçisi olacağız. Sermaye piyasaları alanında dijitalleşmenin gelişimi için uygun zemin hazırlanması, bireysel emeklilik sisteminin tabana yayılarak toplumun geniş kesimini kapsaması, tasarrufların artırılması amacıyla ülke çapında farkındalık yaratılması ve sektörde rekabetin artırılması yoluyla hizmet kalitesinin yükseltilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu bağlamda sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine dair inancımın tam olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.

Seçimlerden sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Birlik Başkanlığına Tevfik Eraslan, Başkan Vekilliğine de İbrahim Halil Öztop seçildi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin önümüzdeki 2 yıl boyunca görev yapacak Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Disiplin Komitesinde yer alacak kişiler ise aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu:

Erhan TopaçGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esen Pamir KaragözQNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Mustafa Selim Yazıcı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Serdar Sürer Türkiye Halk Bankası A.Ş.

İbrahim Halil Öztop Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Tevfik Eraslan İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Alim Telci RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Hakan Gedikli Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Encan Aydoğdu Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Dr. Şule Korkmaz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Taliye Yeşilürdü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyeleri

Ekrem Kerem Korur Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.

Yılmaz Arısoy Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Cemil Cem Önenç Denizbank A.Ş.

Murat Onuk Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

İhsan Gökşin Durusoy Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Disiplin Komitesi Üyeleri

Erkan Ünal Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ömer Eryılmaz Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

İzzet Şahin Anadolubank A.Ş.

Muammed Emin Özer Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.

Nazlı Yılmaz Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TSPB hakkında:

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.