 TÜBİTAK 6 personel alacak - Ekonomist

TÜBİTAK 6 personel alacak

Mart 3, 2020 0 Yorum 135 Okunma
TÜBİTAK 6 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 6 personel alacak.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE’nin Ankara’daki merkezinde görev yapacak personelden 1’i memur, 2’si usta, 3’ü teknisyen kadrolarında görevlendirilecek. 

Usta kadrosuna alımlar engelliler arasından gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR 6 MART’A KADAR

Başvurular 6 Mart’a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden ulaşılabilecek.

İş başvuruları da bu kurumun sisteminden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek. AA



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