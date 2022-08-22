TÜGİK Başkanı ve Ukrayna Fahri Konsolosu Erkan Güral, Ukrayna’nın yeniden inşası konusunda Türk iş insanlarını bu ülkedeki iş fırsatlarını değerlendirmeye davet etti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ve savaş sonrası beklenen ekonomik gelişmeleri değerlendiren Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı ve Ukrayna Fahri Konsolosu Erkan Güral, Ukrayna’nın yeniden inşası konusunda Türk iş insanlarını bu ülkedeki iş fırsatlarını değerlendirmeye davet etti.

Ukrayna’daki haksız işgalin en kısa sürede sona ermesini ve Türkiye’nin katkılarıyla Ukrayna’nın savaş öncesindeki durumundan daha iyi noktalara ulaşmasını dileyen Erkan Güral, ülkenin yeniden inşası konusunda Türk şirketlerine yeni ufuklar açılabileceğini belirtti. Güral, konutlar, yollar, köprüler, havaalanları, demir yolları ile diğer birçok altyapı ve sanayi tesisi projelerine Türk girişimcilerin bilgi ve deneyimleriyle imza atabileceğine inandığını ifade ederek başta iş dünyasını bu süreçte daha aktif olmaya çağırdı.

Bu çerçevede özellikle Kharkiv şehrine kentin rehabilitasyon ihtiyacı dikkate alınarak özel ilgi gösterilmesi gerektiğini kaydeden Erkan Güral, Ukrayna pazarının savaş koşullarında bile ülkenin güvenli bölgelerinde yabancı yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu söyledi. Erkan Güral, Türk iş dünyasının tarım, altyapı, savunma ve diğer alanlarda Ukrayna ile iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere çalışmalar yürüteceklerini dile getirerek sözlerine son verdi.