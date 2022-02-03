Enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi.

TÜİK enflasyon sepetinde değişikliğe gitti. 2022’de sepete giren yeni ürün yok. Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.

İçerisinde kira bedelleri, su, doğalgaz ve elektrik faturalarının da yer aldığı konut harcamalarının sepetteki oranı yüzde 15.36’dan yüzde 14.11’e düşürüldü. Alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı da yüzde 4.88’den yüzde 4.31’e düştü.

İçerisinde cep telefonu bedeli, telefon ve internet faturalarının yer aldığı haberleşmenin payı ise yüzde 4.64’ten yüzde 3.78’e geriledi.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, her yıl fiyat derlenen yerleşim yerleri ve işyerleri, endeks sepetinde yer alan ürünler ve ağırlıkları ile ürünlerin tanımları güncelleniyor. TÜFE sepeti ve ağırlıkları ile açıklanan değişim oranları tek bir birey ya da belirli bir gelir grubuna ait olmayıp ülke ortalamasını ifade ediyor.

Ayrıntılar geliyor…