TÜİK’ten yapılan açıklamada, “Kamu ve çalışan sağlığı için, hane halkı ve iş yerleriyle yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yönteminin çalışmalarımızda kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur” denildi.
Ayrıntılar geliyor
TÜİK’ten yapılan açıklamada, “Kamu ve çalışan sağlığı için, hane halkı ve iş yerleriyle yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yönteminin çalışmalarımızda kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur” denildi.
Ayrıntılar geliyor
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Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını ülke ekonomilerini ve dolayısıyla pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Enerji sektörü de bunlardan biri....
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Konya'daki "yoğun bakım ünitesi" yatağı üreten firma, Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası...
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