Değeri 30 bin TL’nin altında uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetine başvuru zorunlu olacak. Yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 ay içinde görüşülerek karara bağlanacak.

Değeri 30,000 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu tutuldu. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak.

Ticaret Bakanlığı’nca yenilenerek Resmi Gazete’de yayımlanan tüketici hakem heyetleri yönetmeliğine göre, başvurunun, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu parasal sınırı aşması halinde, sınırı aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilecek.

Kalan kısım için tekrar başvuru yapılamayacak. Başvuru için parasal sınır, her yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacak.

Başvurular kabul edilmek zorunda

Tüketici hakem heyetleri, görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorunda olacak. Bu durum tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel teşkil etmeyecek. Bakanlık; başvuru sayısı, nüfus yoğunluğu ve benzeri hususları dikkate alarak tüketici hakem heyetleri oluşturmakla görevli olacak.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek. Başvuru yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilecek. Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık ile ilgili karar verirken tarafların talebiyle bağlı olacak.

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabilecek.

Karar 6 ay içinde alınacak

Yönetmeliğe göre, tüketici hakem heyetinin kararları tarafları bağlayıcı nitelikte olacak ve yalnızca verildiği uyuşmazlık için hüküm ifade edecek.

Tüketici hakem heyetlerinde taraflar, avukatla temsil edilebilecek. Tarafların avukatla temsil edilmesi durumunda, tüketici hakem heyetlerince vekâlet ücreti ödenmesine karar verilemeyecek. Yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 ay içinde görüşülerek karara bağlanacak. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak, karar süresi en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.

Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve bu talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde başvuru, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandırılacak. Türkiye’de ikametgâhı bulunmayan yabancı uyruklu tüketiciler için de bu fıkra hükmü uygulanacak.

Karara itiraz hükümleri

Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilecek.

İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmayacak. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilecek. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesin olacak.

Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine karar verilmesi halinde tebligat ve bilirkişi ücretleri Ticaret Bakanlığınca karşılanacak.

Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlanması durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde karşı tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödenecek.