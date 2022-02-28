Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukraya’ya başlattığı harekatta 5. gün… Peki, Ukrayna’da neler yaşanıyor? İşte son gelişmeler, açıklamalar.

BELARUS MÜZAKERE MASASINI PAYLAŞTI

Dünyanın gözü bugün Rusya ile Ukrayna arasında Belarus sınırında yapılacak olan müzakere görüşmelerinde. Belarus Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadan Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek ön koşulsuz görüşmelerin yapılacağı salonun fotoğrafını paylaştı.

UKRAYNA’NIN İKİ TALEBİ

Ukrayna cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ülke heyetinin Rusya ile görüşmek üzere Ukrayna-Belarus sınırına geldiği Pazartesi günü Ukrayna’nın “derhal ateşkes ve Rus birliklerinin geri çekilmesini” talep ettiği belirtildi. Ukrayna tarafı gündemlerindeki ana konunun ateşkes ve Ukrayna topraklarından askerlerin çekilmesi olduğunu söylüyor.

İKİ HEYETTE KİMLER YER ALIYOR?

Ukrayna heyeti bugün Rusya ile görüşmek üzere Ukrayna-Belarus sınırındaki bölgeye geldi. Daha önce, lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle görüşmelerin ertelenmeye devam ettiği bildirilmişti.

Ukrayna heyeti: Yapılan açıklamaya göre, heyette, diğerlerinin yanı sıra, Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Mykhailo Podoliak ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer alıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy heyetin bir parçası değil. Ukrayna heyeti üyelerinin Ukrayna-Belarus sınırınındaki görüşme yerine Polonya’ya ait helikopterlerle gidecekleri belirtilmişti.

Rusya heyeti: Ukrayna ile yapılacak görüşmelerde yer alacak Rusya heyetinde dışişleri ve savunma bakanlığı yetkilileri ve devlet başkanlığı temsilcileri yer alıyor. Heyetin başında, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy bulunuyor.

Ukrayna lideri Zelenskiy dün yaptığı açıklamada Rus heyeti ile toplantıdan sonuç çıkacağına çok inanmadığını söylemiş “Bırakalım denesinler. Böylece hiçbir Ukrayna vatandaşı, başkan olarak, küçük bir şans bile olsa, savaşı durdurmaya çalıştığımdan şüphe duymasın.” şeklinde konuşmuştu.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın haberine göre bir Rus cumhurbaşkanlığı yardımcısı, Rusya ile Ukrayna arasında Ukrayna-Beyaz Rusya sınırına yakın görüşmelerin Pazartesi günü Moskova saatiyle (04:00 ET) başlamasının beklendiğini söyledi.

11:42 Rus Rublesinde Değer Kaybı Sürüyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı yüzde 20’yi aştı. Dolar/ruble paritesi yüzde 21,64 artışla 100 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 21,94 yükselişle 113,4’e çıktı. Geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsası’nın ise ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağı duyuruldu. Yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını açıklamıştı. Rusya Maliye Bakanlığı da Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80’ini satma zorunluluğu getirmişti.

11:00 İngiltere: Rus kuvvetleri 30 km uzakta

İngiltere Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada Rus kara kuvvetlerinin büyük kısmının hala Kiev’in 30 kilometreden daha fazla kuzeyinde olduğunu söyledi. Bakanlık, Rusya’nın ilerleyişinin “çatışmanın ilk gününde Rusya’nın önemli bir hedefi olan Hostomel havaalanını savunan Ukrayna kuvvetleri tarafından yavaşlatıldığını” bildirdi.

Açıklamada, “Çernihiv ve Harkov çevresinde şiddetli çatışmalar devam ediyor, ancak her iki şehir de Ukrayna’nın kontrolü altında. Lojistik başarısızlıklar ve Ukrayna’nın güçlü direnişi, Rus ilerlemesini engellemeye devam ediyor. Rus nüfusundan çatışmanın ayrıntılarını gizlemeye yönelik sürekli girişimlere rağmen, Rus Silahlı Kuvvetleri ilk kez acı çeken kayıpları kabul etmek zorunda kaldı.” denildi.

Ukrayna: Rus güçleri yaklaşık 5 bin 300 asker kaybetti

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiği iddiasında bulundu. Malyar, Ukrayna ordusunun Rusya’ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi imha ettiğini belirtti. Malyar, Rus güçlerin ayrıca bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 291 araç, 60 yakıt aracı, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğini, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediğini kaydetti. Rusya bu iddiaları yalanlıyor.

Rus makamları ilk kez Pazar günü Ukrayna’daki güçleri arasında bir dizi ölüm ve yaralanma olduğunu kabul etti, ancak kesin rakamlar vermedi. Rusya ayrıca kayıpların Ukrayna kuvvetlerinde görülenlerden “önemli ölçüde daha düşük” olduğunu iddia etti.

Rusya: Ukrayna’nın hava sahasının tamamı kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın hava sahasının tamamının Rusya’nın kontrolü altına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi. Saldırının başlamasından bugüne kadar Ukrayna’ya ait 1114 askeri tesisin imha edildiği savunulan açıklamada, Ukrayna’nın hava sahasının tamamının Rusya’nın kontrolüne geçtiği iddia edildi. Açıklamada, Berdyansk ve Energodar şehirlerinin de Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi.

AB’den Rusya Merkez Bankası’nın işlemlerine yasak Öte yandan AB’nin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması nedeniyle hazırladığı yaptırım listesine Rusya Merkez Bankası’nın da dahil edilmesi kararı, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.