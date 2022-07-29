Türkiye’nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 6 milyar 273 milyon 64 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 444 milyon 39 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde gecelik ortalama harcama 78 dolar oldu. Yabancıların gecelik ortalama harcaması 81 doları bulurken, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin harcaması 65 dolar olarak hesaplandı.

– Yabancılar Türkiye’yi en çok “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” amacıyla ziyaret etti