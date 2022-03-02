TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın Türk turizmine yüzde 30 kayıp yaşatacağını söyledi.

Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Ukrayna’daki çatışmanın turizme olan etkisini değerlendirdi.

Bülbüloğlu, Türkiye turizminin yüzde 30’unun bu durumdan etkileneceğini ama telafi edebilmek için farklı bölgelerden turist çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bülbüloğlu, “Tur operatörleri otellerle tur ödemelerini Nisan-Mayıs-Haziran döneminde kontrata bağlıyorlardı. Ukrayna tarafında bu sene operasyon olması çok kolay gözükmüyor. Rusya tarafı da sıkıntılı. Uçak yani ulaşım ayağı var bu işin. Rusya tarafında olumlu yaklaşsak da şu an elle tutulur bir şey yok. Türkiye turizminin yüzde 30’una yakınını belki yüzde 20’sini kaybetmiş olacağız. Bunun bir kısmını telafi edebiliriz. Farklı pazarları da büyütmeye çalışıyoruz” dedi.