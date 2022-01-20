Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sömestir döneminde yurt içinde talebin geçen yıla kıyasla yüzde 40’a varan oranlarda arttığını, satışlarda da yine 2020 yılına oranla yüzde 25 civarında artış görüldüğünü söyledi.

Bağlıkaya, sömestir döneminde turizm bölgelerine olan talebe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın koşullarında yaşanılan 2 yıllık bu zorlu süreçte tatilin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Sömestir tatili için TÜRSAB’a üye seyahat acentelerinden edindikleri bilgilere göre, yurt içinde büyük kentlere yakın bölgelerdeki kış turizmi merkezlerinin yanı sıra başta Antalya olmak üzere kıyı bölgelere de talep olduğunu ifade eden Bağlıkaya, “Sömestir tatilinde rezervasyonlar Bolu, Kocaeli, Sakarya, Bursa bölgelerinde Kartalkaya, Kartepe, Abant, Sapanca, Uludağ gibi destinasyonlara ilave olarak Erciyes, Palandöken gibi kış merkezlerine yoğunlaşmış durumda. Daha sıcak bölgeleri tercih eden tatilcilerimizin ilgi gösterdikleri destinasyonlar arasında Antalya ve Kıbrıs öne çıkıyor.” diye konuştu.

Bağlıkaya, sömestir döneminde yurt içinde talebin geçen yıla kıyasla yüzde 40’a varan oranlarda arttığını, satışlarda da yine 2020 yılına oranla yüzde 25 civarında artış görüldüğünü bildirdi.

Salgın öncesi dönem olan 2019 ve öncesi seviyelerine ulaşabilmek için her dönem için olduğu gibi sömestir tatili dönemleri için de zamana ihtiyaç olduğunu ifade eden Bağlıkaya, normalleşme sürecinin hızlanması ve 2022’de salgının büyük oranda kontrol altına alınması durumunda bundan sonraki sömestir tatillerine olan talebin artmasını beklediklerini kaydetti.

“Sömestir tatili için yurt dışı talepleri beklenilenin üzerinde”

Firuz Bağlıkaya, sömestir tatili için yurt dışı taleplerinin, aşılanma ve belli bölgelerin turizme açılması ile beklenilenin üzerinde olduğunu belirterek, “Ancak yurt dışı talebi, salgın önlemleri çerçevesindeki uygulamalar ve kısıtlamalara bağlı olarak değişkenlik arz edebiliyor. Sömestir tatili döneminde Dubai, Ukrayna, Balkanlar, Mısır gibi mesafe olarak nispeten yakın bölgeler öne çıkarken, İspanya, Küba, Meksika, Amerika, Phuket, Laponya (Finlandiya) gibi daha uzak destinasyonlara da ilgi olduğu görülüyor.” dedi.

Sömestir döneminde ilginin kış tatil segmentindeki tesislere yöneldiğini, bununla birlikte doğa, kültür ve termal turizmi alanlarında da talebin yüksek seyrettiğini ifade eden Bağlıkaya, “Bu dönemde özellikle butik oteller ön plana çıkarken, resort otellere de önemli bir talep olduğu görülüyor. Salgın koşullarında daha çok yakın destinasyonlar tercih edildiğinden, büyük kentlere yakın yerlerdeki başta kış turizm merkezleri olmak üzere tatil bölgelerinde 2-3 günlük konaklamaların ön planda olduğu dikkati çekiyor.” şeklinde konuştu.

“Kış turizmi merkezlerinde 4 kişilik bir aile için paket tur fiyatları, ortalama 8-10 bin liradan başlıyor”

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, sömestir döneminde dolulukların yüzde 90’ları aştığı kış turizmi merkezlerinde erken rezervasyonlarla daha uygun fiyatlara alınmış olmakla birlikte 4 kişilik bir aile için 3 gece 4 günlük paket tur fiyatlarının, ortalama 8-10 bin liradan başladığını, Antalya gibi güneydeki tatil bölgelerinde ise 4 kişilik aile için 3 gece 4 günlük konaklama fiyatlarının ortalama 3 bin liradan başladığını bildirdi.

Salgın döneminde turizm tesislerinin güvenli turizm bakımından gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlar açısından son derece iyi bir sınav verdiğini belirten Bağlıkaya, vatandaşların, yoğun ve stresli bir eğitim yarı yılının ardından çocukları ile birlikte gönül rahatlığıyla tatillerini geçirip dinlenebilmeleri açısından olanakları ölçüsünde bu fırsatı değerlendirmelerinin son derece yararlı olacağını dile getirdi.

Bağlıkaya, sömestir tatilinde seyahate çıkacak vatandaşların daha güvenli bir tatil için özellikle seyahat acenteleri üzerinden tatillerini organize etmelerini önerdi.