Son dakika gelişmesi… Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Odessa’dan kalkan Romanya’ya giden YA-SA Denizcilik’e ait Jüpiter isimli gemiye bomba isabet ettiği bildirildi. Marshall Adaları bayraklı geminin yardım talebinde bulunmadığı, can kaybı ver yaralı olmadığı açıklandı.

Karadeniz’de Odessa’dan kalkan ve Romanya’ya doğru giden YA-SA Denizcilik’e ait Jüpiter isimli geminin ambarına bomba isabet etti.

8 Türk, 11 Filipinli, 11 Ukraynalı personel bulunduğu gemide hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

“Geminin yardım talebi olmadı”

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

“Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir.”

Fotoğraf: Denizhaber.com (Sağdaki)