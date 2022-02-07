Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ile birlikte çevrim dışı etkinliklerin yerini çevrim içi turnuvalara bıraktığını söyledi.

e-spor ekosisteminde 2020 yılında Kovid-19 kaynaklı bir daralma yaşandığına işaret eden Aydemir, “2020’de globalde 950 milyon dolar civarına gerileyen e-spor ekosistemi, geçen yıl tekrar 1,1 milyar dolara yaklaşarak 2019’u yakaladı. Globale baktığımızda, espor kitlesinin 435 milyondan 475 milyon civarına çıktığını görüyoruz. Yani oyunlara ilgi artmaya devam ediyor. 2022’de yeniden başlanan offline etkinlikler ile e-spor, tekrardan online/offline hibrit yapısına, yani orijinal yapısına dönmüş durumda. Eğer aksi bir durum olmazsa 2022’de dünya çapında e-spor gelirlerinin 1,3 milyar doların üstünde olması bekleniyor.” diye konuştu.

Twitch TV’nin Türkiye’de aylık 5,7 milyon tekil izleyicisi bulunuyor

Ozan Aydemir, Türkiye’de de e-spor ekosistemine ilginin dünya ile aynı oranda arttığını belirterek, pek çok büyük oyun şirketinin ekosisteme oyunları ile destek verdiğini ifade etti.

Platformlara ilginin sadece takipçi kazanma ve üne kavuşmanın dışında maddi kazanç elde etme gayesi ile de arttığını vurgulayan Aydemir, “Twitch TV Türkiye özelinde baktığımızda, aylık 5,7 milyon tekil izleyici, günlük 858 bin tekil izleyici, aylık 32 milyon saat izlenme rakamlarını görüyoruz. Bu rakamlar, platformların ne denli yoğun bir kitle tarafından kullanıldığını gözler önüne seriyor. Sadece Twitch TV’de değil, YouTube Gaming, Facebook Gaming, Nimo TV, DLive ve hatta TikTok bile bu kategoriye girebilir ki kullanıcılar için bunca seçeneğin olması ve her birinin ayrı fırsatlar sunması bu dünyanın yine cazip yönlerinden birisi.” şeklinde konuştu.

“Mobil oyun sektörü, ileriki yıllarda da en hızlı büyüyen alan olacak”

Aydemir, 2021 yılı sonuna “metaverse” kavramının damgasını vurduğunu, oyun sektörünün ise bu kavrama zaten aşina olduğunu söyledi.

Sektörel olarak 2021 başı ve ortalarında gelir anlamında bir önceki yıla göre durgunluğun dikkati çektiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

“Hatta ilk defa dönemsel olarak karşılaştırma yaptığımızda bir düşüş ivmesi gördük. Ama son çeyrekte yine oyun gelirleri artmaya başladı. Bizim beklentimiz aslında 2019 ve sonrası için hep istikrarlı bir yüzde ile büyümeydi. Ama salgının oyun pazarındaki etkisi, bu büyümenin çoğunun 2020’de önden yüklenmesi gibi oldu.

2021’de ise özellikle sene başı ve ortası biraz daha stabil, dengeyi sağlayıcı oldu. Son çeyrek bizi yine şaşırttı ve gelirler arttı. 2021’de global olarak baktığımızda, oyun pazarının büyüklüğünün 176 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Bunun 90 milyar dolardan fazla bir kısmı ise mobil oyunlardan geliyor. Konsol pazarının büyüklüğü 49 milyar dolar, PC pazarı ise 36 milyar dolar seviyelerinde. Global olarak oyuncu sayılarına baktığımızda ise karşımızda 3 milyara yaklaşan büyük ve genç bir kitle var.”

Mobil oyun sektörünün, ileriki yıllarda da en hızlı büyüyen alan olacağını belirten Aydemir, 2021 yılında kripto dünyasının oyun sektörüne yayılma hızının arttığını ve “NFT“ kavramının sektörde yerini aldığını belirtti.

Aydemir, artan oyuncu kitlesi, oyun sektörüne yapılan yatırımlar, yeni teknolojik gelişmeler, yeni ya da yeniden gündeme getirilen kavramların oyun sektörünün cazibesini arttırdığı vurguladı.

“Oyun sektörüne yapılan yatırımın sebebi metaverse olabilir”

Ozan Aydemir, dev oyun firmalarının “dudak uçuklatan” yatırımlar yaptığını ifade ederek, “Çünkü işin ucundaki ışığı görmüş durumdalar. Kafalarında tam olarak ne olduğunu bilemeyiz elbette ama halihazırda devam eden oyunları, onları yapan ekipleri kendi bünyelerine bu kadar devasa bir yatırımla almalarının temel sebeplerinden biri belki de metaverse dünyasına giriş olabilir. Belki yaptıkları yatırımlarla bünyelerine kattıkları tüm oyunları, tüm oyun içindeki karakterleri, evrenleri tek bir çatı altında toplama hedefleri olabilir. Bunu zaman gösterecek.” diye konuştu.

“Oyun sektöründe 2021 yılında 300 milyon dolara yakın hacim yaratıldı”

Türkiye’de 2020’de en çok yatırım alan sektörün oyun olduğunu belirten Aydemir, Peak Games ve Rollic Games’in Amerikalı Zynga tarafından satın alınmasının büyük önemi bulunduğunu kaydetti.

Aydemir, “2021 yılında da bu durumun çok değişeceğini düşünmüyorum. Toplam 50’nin üstünde yatırımın gerçekleştiği oyun sektöründe 2021 yılında 300 milyon dolara yakın hacim yaratıldı. 2021’in en büyük yatırımlarından biri 155 milyon dolar ile Dream Games’in aldığı yatırım oldu.” dedi.

TÜRK OYUN SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA İLGİ ÇEKMESİNİN 3 NEDENİ

Aydemir, Türk oyun sektörünün dünyada ilgi çekme gerekçelerini de şöyle açıkladı:

“Birincisi, çok üretkeniz. Google Play’de 158 bin 96 oyun yayıncısı arasında 2 bin 636’dan fazla Türk yayıncı bulunuyor. Google Play’de 424 bin 964 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 890’dan fazla oyun bulunmaktadır. 2020’de bu rakam 8 bin 55’ti. İkincisi, iş gücü olarak nitelikliyiz. Gençler üretken olmanın yanı sıra yıllar içinde hem bilinçlendi hem de bu işin eğitimini aldı ve deneyim kazandı. Her şeyden önemlisi, takım olarak çalışmaya başladılar. Bu da yaratıcı fikirlerin çok kaliteli çıkmasını sağladı. Kaliteli oyunlar sadece Türkiye pazarında değil, neredeyse dünyanın her ülkesinde başarı kazandı. Üçüncüsü, dolar ile yapılan yatırımların avantajı.”