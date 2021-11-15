Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom AKM’nin ana destekçisi oldu. AKM’nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom’un adı verildi

Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak. Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal, “AKM, modern tasarımından son teknoloji sistemlerine kadar her yönüyle teknoloji ile sanatın buluşma noktası hâline gelecek. Türk Telekom olarak, devletin temelinin millî kültür olduğu düşüncesine sadık kalarak, sanata ve millî kültüre destek vereceğimiz için son derece gururluyuz” dedi.