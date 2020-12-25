Türk Telekom yurtdışından 189 milyon dolarlık uzun vadeli kredi sağladı. Kredinin Türk Telekom ile bağlı ortaklarının yatırımlarının finansmanında kullanılacağı belirtildi.

Türk Telekom, Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu Finnvera sigortası kapsamında Citibank, JP Morgan ve Societe Generale ile 189 milyon dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, kredinin nihai vadesinin Eylül 2030, ortalama vadesinin 4,3 yıl olduğu belirtildi.

Açıklamata göre kredinin yıllık faiz oranı 3m LIBOR + yüzde0,70 olurken, diğer peşin maliyetler ve sigorta primi dahil toplam maliyeti ise yıllık 3m LIBOR + yüzde 2,62 olarak açıklandı.

Kredi, Türk Telekom ile bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanında kullanılacak.