Türk Telekom’dan ihraç
Türk Telekom, 500 milyon dolarlık tahvil ihracını gerçekleştirdi. Tahvil ihracına toplam 39 ülkeden 264 yatırımcı, beş kat talep gönderdi.
Konuyla ilgili değerlendirme yapan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan şunları söyledi: “Türk Telekom, özelleştirildiği 2005 yılından bu yana Türkiye’nin dijital dönüşümü için 34,7 milyar TL yatırım yaptı ve Türkiye’ye 282 bin kilometrefiber ve hanelerin yüzde 90’dan fazlasına da altyapı ulaştırdı.
Türkiye’yi geleceğe bağlama vizyonumuzu desteklemek üzere finansman kaynaklarına erişimi en etkin şekilde sağlamaya devam ediyoruz.
İhracımıza beş kat talep almış olmak, güçlü bilançomuzun, faaliyet sonuçlarımıza yansıyan müşteri, gelir, faaliyet kârlılığı büyümesinin, yüksek nakit yaratma kapasitemizin takdir edildiğini gösteriyor.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?