TürkAkım’da vanalar açıldı: ‘Türkiye ile Rusya işbirliğinin son nişanesi’
Rusya’nın doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattı törenle açıldı.
Haliç Kongre Merkezi’ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov katılıyor.
Devlet ve hükümet başkanlarının salona girişinin ardından TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin tanıtım videosu gösterildi. Konuşmaların ardından Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Alım Terminali ile bağlantı kurularak, TürkAkım Doğalgaz Botu Hattı’nı faaliyete geçirecek sembolik vana açılışı gerçekleştirildi.
ERDOĞAN: TÜRKİYE İLE RUSYA İŞBİRLİĞİNİN SON NİŞANESİ
İki ülkenin enerji bakanlarının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan, “Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki işbirliğinin son nişanesi olan TürkAkım’ın açılışı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projede deniz bölümünün tamamlanması neticesinde değerli dostum Putin ile geçen yıl tören düzenlemiştik. Bir sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve şimdi de açılışını yapıyoruz” diye konuştu.
Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpünün aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan Türkiye’ye ulaşacağını kaydeden Erdoğan, “Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. TürkAkım projesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.
PUTİN: PROJE AVRUPA EKONOMİSİNE TESİR EDECEK
Törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözlerinden satır başları şöyle:
“Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor.
Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa’ya sevk edilmesi bütün Avrupa ekonomisine tesir edecek.
Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor.
Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldılar. Şimdi ise yeni bir güzergahtan TürkAkım’dan gelecek. Bu özel ve benzeri olmayan gaz ulaştırma sistemi. Denizin dibinden iki paralel hat döşendi. Her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip. Derinliği iki kilometreyi aşıyor, bu gerçekten hiç de kolay olmayan bir çalışmadır.
İlk hattan gelecek olan doğal gaz Batı Sibirya yataklarından geliyor. İkinci hattan gelecek olan doğal gaz Türkiye üzerinden Balkanlara, Bulgaristan’a ve Yunanistan’a sevk edilecek. Rus doğal gazının Avrupa’ya sevk edilmesi sadece Türkiye için değil birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu etki edecek. Avrupa gaz piyasasının güvencesini sağlayacak.
TürkAkım’ın inşaatında öncü teknolojiler uygulandı. Bu da gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğine ve çevre dostu olmasına yardımcı olacak.”
BAKAN DÖNMEZ: TRANSİT RİSKLERİ ORTADAN KALDIRACAK
Törende kürsüye çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, TürkAkım’ın kara kısmını bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirildiğini ifade etti. Bakan Dönmez, TürkAkım, ülkemizi doğal gazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracağını vurguladı.
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