ABD’de kadın girişimciliğini destekleyen ilk otantik Türk kahvesi zincirini başlatan “Turkish Coffee Lady” markası, kuruluşunun 5. yılında Virginia eyaletinin “2022 Başarı Hikayesi” olarak seçildi. Küçük İşletmeleri Destekleme Kurumu (SBDC) tarafından bu başarıya layık görülen markanın kurucusu Gizem Şalcıgil White, 2009 yılından beri Türk ve yabancı toplumlar arasında kültürel köprüler kurmak için dünyayı şehir şehir dolaşıyor.

Virginia eyaletinden aldıkları bu ödülden dolayı tüm ekibi ve misyonu destekleyen herkes adına büyük gurur duyduğunu belirten Gizem Şalcıgil White, “Turkish Coffee Lady girişimimizin öncelikli hedefi; 500 yıllık mirasımız olan Türk kahvesi kültürünün gastronomik değerinin arttırılması, etkili tanıtımının yapılarak kahve denilince akıllarda Türkiye çağrışımı yapması, ve ülkemizin marka değerine katkıda bulunmak. Tanıtımlarımızda yabancı toplumlarla kültürel köprüler kurarak kahvemizin dünyanın en ilk kahve pişirme metodu olduğunu ve tarihi değiştirmiş çok önemli bir kültürel miras olduğunu vurguluyoruz. Ayrıca, önemli mercilere şu anda günümüzde 100 milyar dolar değerindeki kahve sektörünün başlangıcına Türk kahvesi kültürünün vesile olduğunu da aktarıyoruz.” diye konuştu.

Türk kahvesini yurtdışında daha ulaşılabilir kılmak için bu önemli misyonu hayata geçirdiklerini belirten White, ortağı Ahmet Şerif İzgören ile beraber başlattıkları kültürel konsept üzerinden Amerika’nın başlıca köşelerinde kahve ve kültür evleri açmak istediklerini belirtti.

2015 yılında JCI International tarafından kültür dalında Türkiye’nin “En Başarılı Genci” seçilen Gizem Şalcıgil White, 2017 yılında Turk of America dergisi tarafından da “ABD’nin (40 yaş altı) En Etkin 40 Türk Amerikalı Genci” ödülüne layık görülmüştü.