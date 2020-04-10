Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006’e ulaştı.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, “Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi” bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, sağlık personeli hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635’tir. Bunun 165 bin 363’ü doktor, 204 bin 969’u hemşiredir.”

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU (10 NİSAN)

“Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak.” ifadelerini kullanan Koca şunları kaydetti:

“Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006’e ulaştı.”

“Bugün itibarıyla toplam test sayısı 307 bin 210’a, toplam vaka sayısı ise 47 bin 029’a ulaştı.” bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Koca, “Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 maskesini alabilecek” şeklinde konuştu.

VAKALARDA ÖLÜM ORANI: 2,15

Bakan Koca ayrıca şu bilgiyi paylaştı:

“Türkiye’de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15’tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında 12. sıradayız.”

Koca, “İstirhamımız, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin teklifin Meclisin her üyesinin ‘evet’ oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır.” dedi.

KULLANILAN İLAÇLARIN FAYDASINI GÖRÜYORUZ

Sağlık Bakanı Koca, “Türkiye olarak, erkenden kullanmaya başladığımız ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim.” sözlerini kaydetti.

ENTÜBE EDİLEN HASTA SAYISINDA ARTIŞ HIZI AZALDI

Hastaneye, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının azaldığını söyleyebiliriz.

İSTANBUL’DA YOĞUN BAKIM YOĞUNLUK ORANI

Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalarda giderek düşmeye başladı.

İstanbul’da şu anda yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 59,5. Normal yatak doluluk oranı da yüzde 50,2. Şu an bir sorun yok

HASTANELERDE YATAK DOLULUK ORANI: 36,3

Türkiye genelindeki hastanelerde yatak doluluk oranının yüzde 36,3

İstanbul gibi bir yerde haftalık zaman diliminde, 2-3 kat artışlar beklersiniz. Bu artışları görmemiş olmamız, son derece önemli.

E-DEVLET ÜZERİNDEN 3.5 MİLYON MASKE DAĞITILDI

Sağlık Bakanı Koca, e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını söyledi.

ÇOCUK AŞILARI

Çocuk aşıları hakkında konuşan Koca şunları söyledi:

“Pandemi döneminde de vatandaşlarımız zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal etmemeli. Sokağa çıkma yasağının aşıyla ilgili kısıtlaması yok.”