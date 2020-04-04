Sağlık Bakanlığı 4 Nisan itibarıyla Türkiye’de koronavirüse ilişkin yeni bilgileri duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter’dan şu mesajı paylaştı: Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.
SON 24 SAATTE 76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye’de son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934’e, can kaybı 501’e ulaştı.
Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786’ya yükseldi. Toplam yoğun bakım hastası sayısı 1311. Toplam entübe hasta sayısı ise 909 oldu.
TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU (4 NİSAN)
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