Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ne (TKYD) 5 yeni kurumsal üye katıldı.

TKYD açıklamasına göre, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaşması amacıyla faaliyetlerini sürdüren dernek, kurumsal ve bireysel üyeleriyle büyümeye devam ediyor.

Son olarak 3S Kale Holding AŞ, AKPLAS Plastik Kalıp San ve Tic. AŞ, Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret AŞ, Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji AŞ ve Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, TKYD’nin kurumsal üyeleri arasına katıldı.

“Şirketler risk yönetimini hayatlarının merkezine koymalı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, kurumsal yönetimin, içinden geçilen dönemde yaşanan belirsizliklere karşı şirketleri koruduğunu belirterek, “Dünya genelinde ekonomik güçler arasında denge oluşturma, kendini bulma çabaları sürerken Kovid-19’la karşı karşıya kaldık. Küresel iklim kaynaklı afetlerin etkisini de her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Diğer taraftan hızla gelişen dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin ön plana çıkmasıyla birlikte belirsiz bir ortamın içine girdik. Böyle bir ortamda şirketler son derece akılcı olmak, hem kısa vadeli hem de orta ve uzun vadeli perspektifi yönetebilme kabiliyetini geliştirmek, risk yönetimini ve riski hayatlarının merkezine koymak durumundalar.” ifadelerini kullandı.

Artık şirketlerin gelecekte de var olabilmesinin, her türlü risk ve belirsizlikten korunmasının yolunun, başarılı bir kurumsal yönetim yapısı oluşturabilmelerinden geçtiğini aktaran Saka, “Biz de TKYD olarak bu süreçte şirketlerimize destek oluyor, daha fazla kurumun aramıza katılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda aramıza yeni katılan üyelerimize ‘hoş geldiniz’ diyerek teşekkür ediyor, kurumsal yönetimin gelişimine hep birlikte katkı sunacağımıza inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, TKYD, şirketlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Dernek, aynı zamanda özel sektör, medya, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında iletişim ağı kurma misyonunu da üstleniyor. Yeni katılımlarla birlikte kurumsal üye sayısı 63’e yükselen TKYD’nin bireysel olarak da 600’ü aşkın üyesi bulunuyor.