Avrupa’da 2020’de yüzde 1,1 büyüyen motosiklet pazarı, Türkiye’de ise yüzde 35 büyüdü. Uzun süredir ilk defa yeni motosiklet alan kişi oranı yüzde 80’i buldu. Pazarın 2021 yılını ise yüzde 20 büyümeyle kapatması bekleniyor. Markalar elektrikli modellerle fark yaratmaya hazırlanıyor.

Bireysel ulaşıma talebin artması ve daha da önemlisi eve servis hizmetleri pazarının büyümesinin etkisiyle motosiklet sektörü gaza bastı. Avrupa’da 2020 yılında yalnızca yüzde 1,1 büyüyen pazar, Türkiye’de ise yüzde 35 büyüyerek son yılların rekorunu kırdı.

2020 yılında Türkiye, 208 bin 466 bin motosiklet satışı ile Avrupa’nın dördüncü büyük pazarı haline geldi. 2021’nin ilk iki ayında ise büyüme yüzde 60’a ulaştı, 23 bin adet motor satıldı. 2021’de pazarın büyüme ivmesini sürdürmesi ve yılı yüzde 20’lik büyüme ile kapatması bekleniyor.

Ancak uzmanlar vergi indirimi yapılması durumunda 2006 yılı rekoru olan 350 bin adet motosiklet satışını bile geçerek pazarda yeni bir rekora ulaşılabileceğini belirtiyor.

Özellikle 250cc üstündeki araçlarda var olan yüzde 37’lik Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) düşürülmesinin Türkiye’de yeni bir iş kolunun doğmasını sağlayacağına dikkat çekiliyor.

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