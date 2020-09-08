Zemin çözümleri sunan DesignFloor, illere göre satış oranları ile Türkiye’nin parke renk haritasını ortaya çıkardı. Buna göre, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yerel mimariye paralel olarak beyaz ve açık tonlardaki zemin kaplama ürünleri rağbet görürken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da koyu tonlardaki ürün grupları ve parlak parke ürünleri tercih ediliyor.

Burcu Tuvay

btuvay@ekonomist.com.tr

Teknolojinin de ilerlemesiyle son 15 yıldır Türkiye’de kullanım oranı oldukça artan lamine ve laminat parkeler, bugün büyük bir sektöre dönüşerek 1 milyar dolarlık hacme ulaştı. Avrupa’da Almanya’nın ardından en büyük ikinci laminat parke üreticisi konumunda yer alan ülkemizde büyümenin getirisiyle daha bilinçli ve aktif bir tüketici kitlesi oluşuyor.

Türk toplum yapısının çok kültürlülüğü, tüketici tercihlerinde bölgelere göre değişen karma bir yapıyı işaret ediyor. Türkiye’nin her bölgesine zemin çözümleri sunan DesignFloor, son 5 yıldaki satış verilerini görselleştirerek, bölgelere göre parke satış ve tercih oranlarını gözler önüne seren bir araştırma yaptı.

Bölgelere göre tercihler *

Uzun yıllardır Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı ürün gruplarına ilgi gösterildiğini gözlemlediklerini belirten DesignFloor Genel Direktörü Fatih Aslan, yerel mimari ve bölgedeki iklim yapısının zemin çözümlerindeki tercihlere yön verdiğini ifade etti. Aslan şu ifadeleri kullandı: “Örneğin Akdeniz ve Ege bölgelerinde yerel mimariye paralel olarak beyaz tonlardaki zemin kaplama ürünleri rağbet görürken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde koyu tonlardaki ürün gruplarının ve parlak parke ürünlerine daha fazla ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Daha doğal ve nötr meşe tonları ise İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinden daha fazla rağbet görüyor. Koyu tonlardaki ve parlak parkelerimizin satışının yüksek bir oranını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden elde ediyoruz. Açık ve beyaz ve açık tonlardaki ürünler, tüm ülke genelinde ilgi görüyor da olsa, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ağırlıklı satış oranı ile bu bölgelerin beyaz tonlara eğilim gösterdiğini net bir biçimde görebiliyoruz. Marmara bölgesinde ise Türkiye’nin her yerinden göç alan bir bölge olduğu için Anadolu’daki tüm tasarım yönelimlerini görebildiğimiz eklektik bir tüketici yönelimi var”

“PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜDÜK”

Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya’daki 135’i aşkın satış noktasıyla dev bir servis ağı oluşturan marka, 2020 yılını yüzde 25 büyüme ile tamamlamayı hedefliyor. DesignFloor Genel Direktörü Fatih Aslan, “Piyasalardaki durgunluğa rağmen hatrı sayılır bir büyüme elde ettik. 2021’de ise piyasaların hareketlenmesi ile yüzde 60’lık büyüme hedefliyoruz. Ortadoğu pazarında dört ülkeye ihracat yapıyoruz. 2021 yılında Ortadoğu ve Avrupa’daki ihracat kanallarımızı artırarak bu bölgelerdeki pazar payımızı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz” dedi.