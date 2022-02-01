Türkiye Uzay Ajansı dün gece İstanbul başta olmak üzere farklı kentlerde görüntülenen meteorla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur” denildi.

Açıklamada meteorların yansıttığı rengin bilimsel açıklaması da yapılırken , “Birçok meteorun rengine, onlarca metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil, sarı) ile havadaki atoklar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur” bilgisi verildi.