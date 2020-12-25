Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’nde kurulu Eti Maden Tesisleri’ndeki lityum karbonat üretimine tesisi yarın açılacak.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de madeni bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz” ifadesini kullandı.

İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, yarın saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in hazır bulunacağı programla gerçekleşecek.