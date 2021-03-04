Türkiye’de de hem tüketicilerin, hem de geliştiricilerin mobil hyper-casual oyunlara ilgisi artıyor. Bu ilgi, global mobil oyun firmalarının Türkiye’de yeni yatırımlar yapmalarını sağlıyor. CrazyLabs’ın geçtiğimiz yıl başlattığı ve oyun geliştiricilere eğitim, ofis ve finansal destek sağlayan hızlandırıcı programı CrazyHubs Mayıs’ta İstanbul’da açılıyor. CrazyLabs Türkiye Lideri Onur Uça, hedeflerinin Türkiye’den yeni hit oyunlar ve başarılı stüdyolar çıkarmak olduğunu söylüyor.

Oyun geliştirme, özellikle mobil hyper-casual oyun geliştirme günümüzün en popüler mesleklerinden biri. Sayısız sektörü olumsuz etkileyen pandemi, 2020 yılında mobil oyun pazarına inanılmaz bir başarı getirdi. Mobil oyun pazarı, 2020’nin üçüncü çeyreğinde dünya genelinde yüzde 15 büyüme sağladı ve haftalık oyun indirme sayısı 1 milyara ulaştı. Nüfusunun yüzde 51’i 25 yaşın altında olan ve aktif mobil oyuncu sayısı 22 milyonu aşan Türkiye’de de hem tüketicilerin, hem de geliştiricilerin mobil hyper-casual oyunlara ilgisi gün geçtikçe artıyor. Bu ilgi, global pazar lideri mobil oyun firmalarının Türkiye’de yeni yatırımlar yapmalarını sağlıyor.

Phone Case DIY, Acrylic Nails, I Can Paint, Tie Dye, ASMR Slicing, Soap Cutting gibi oyunlarla dünyanın en büyük üç hyper-casual oyun geliştirici ve yayıncı firmasından biri olan CrazyLabs’ın CrazyHubs Türkiye hızlandırıcı programı da, bu yatırımlardan biri. Geçtiğimiz yıl Hindistan ve İsrail’de başlatılan CrazyHubs, oyun tasarlayan, geliştiren ve pazarlamak isteyen ekiplere özel bir ‘başarı’ paketi. Mobil hyper-casual oyun üreten geliştirici ekipler için hazırlanmış bir hızlandırıcı programı olan Crazyhubs’ta program süresince katılımcılara üç aylık kapsamlı bir eğitim programı, aylık ödenek, eğlenceli bir fiziksel ofis ortamı, CrazyLabs profesyonelleri tarafından proje danışmanlığı ve mentorluk bir arada sunuluyor. Bu program sonunda, oyun geliştirme takımları kendi oyun stüdyolarını kurma yolunda adımlar atmaya başlayacak. Programı tamamlayan geliştiriciler CrazyHubs Diploması’na sahip olacaklar ve oyunları başarılı bulunursa CrazyLabs tarafından kar paylaşımlı gelir modeli sunacak yayıncılık anlaşmasını değerlendirmeye hak kazanacaklar.

CrazyLabs Türkiye Lideri Onur Uça, hedeflerinin Türkiye’den yeni hit oyunlar ve başarılı stüdyolar çıkarmak olduğunu söylüyor.

Ülkemizde genç ve yetenekli oyun geliştiricilerinin sayısı her geçen gün arttığını ve gün geçtikçe daha kaliteli projeler görüldüğüne dikkat çeken Onur Uça, “CrazyHub İstanbul Hızlandırıcı programımızla hyper-casual mobil oyun geliştiricilere global pazarda başarılı olmaları için ihtiyaçları olan ortamı sağlayacağız. Hedefimiz Türkiye’den yeni hit oyunlar ve başarılı stüdyolar çıkarmak” diye konuşuyor.

CrazyLabs, Acrylic Nails, I Can Paint, Tie Dye, ASMR Slicing, Soap Cutting ve diğer oyunlarıyla 4 milyar toplam oyun indirilmesine yaklaşan, dünyanın en büyük üç casual ve hyper-casual oyun geliştirici ve oyun yayıncısından biri. CrazyLabs’ın Çin, Makedonya, Almanya ve Ukrayna’da ofisleri ve Hindistan, İsrail, Türkiye’de CrazyHubs hyper-casual oyun geliştirme hızlandırıcıları bulunuyor.

Bahçeşehir Üniversitesi BUG LAB tarafından da desteklenen CrazyHubs İstanbul için başvurular crazylabs.com/crazyhubs/turkey/ adresinde başladı ve katılımcıların ekip olarak başvurması teşvik ediliyor.