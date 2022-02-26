Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, hafta için düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ‘Japonya’da çok sevilen HR-V modelimizin üçüncü jenerasyonunu gelişmiş hibrit teknolojimiz ile size sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Honda olarak elektrifikasyon stratejimizin önemli adımlarından biri olan HR-V e:HEV modelimiz ile Türkiye’de de önemli bir başarıya ulaşmayı hedefliyoruz.’ ifadelerini kullandı.

Honda’nın 2050 ‘karbon nötr’ hedefi ve hibrit teknolojisinin öncüsü olma sorumluluğu ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Takuya Tsumura, “B ve D segmentinden sonra C segmentindeki yeni hibrit modelimiz HR-V e:HEV ile de bu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Genişleyen hibrit ürün gamımız ile Türkiye hibrit pazarındaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz” dedi.