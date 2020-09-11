Türkiye, 12-14 Eylül tarihlerinde Sadrazamköy sahasında yapacağı atış eğitimi için Navtex ilan etti.
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© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
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