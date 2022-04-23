Türkiye’den ocak-mart döneminde 57 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye’nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 20,8 arttı.

Geçen yıl ocak-martta 211 milyon 761 bin dolar olan dış satımı bu sene 255 milyon 958 bin dolara yükselten sektör temsilcileri, 57 ülkeye otobüs, minibüs, midibüs gönderdi.

İlk sıradaki Fransa’ya yüzde 72 artış

Bu süreçte en fazla dış satım yapılan ülke olan Fransa’ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 72,17 artış kaydetti. Fransa’ya geçen yılın ocak-mart döneminde 31 milyon 735 bin dolar olan ihracat, 2022’nin aynı döneminde 54 milyon 638 bin dolara çıktı.

otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 72,17 artış kaydetti. Fransa’ya geçen yılın ocak-mart döneminde 31 milyon 735 bin dolar olan ihracat, 2022’nin aynı döneminde 54 milyon 638 bin dolara çıktı. İkinci basamaktaki İtalya ‘ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı da yüzde 14,89 yükselişle 20 milyon 358 bin dolardan 23 milyon 390 bin dolara ulaştı.

‘ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı da yüzde 14,89 yükselişle 20 milyon 358 bin dolardan 23 milyon 390 bin dolara ulaştı. Üçüncü sırada yer alan Almanya ‘ya ise dış satım yüzde 40 azalışla 38 milyon 603 bin dolardan 22 milyon 835 bin dolara geriledi.

‘ya ise dış satım yüzde 40 azalışla 38 milyon 603 bin dolardan 22 milyon 835 bin dolara geriledi. Birleşik Krallık’a otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ilk çeyrekte yüzde 316,58 artışla 5 milyon 62 bin dolardan 21 milyon 87 bin dolara yükseldi. Birleşik Krallık bu ihracat rakamıyla en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan dördüncü ülke oldu.

otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ilk çeyrekte yüzde 316,58 artışla 5 milyon 62 bin dolardan 21 milyon 87 bin dolara yükseldi. Birleşik Krallık bu ihracat rakamıyla en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan dördüncü ülke oldu. Beşinci sırada bulunan Portekiz’e ihracatta yüzde 12 bin 301 artış yaşandı. Bu ülkeye dış satım 158 bin dolardan 19 milyon 638 bin dolara geldi.

Çekya, Azerbaycan ve Romanya’ya yüksek oranlı artışlar

Ocak-mart aylarında otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında 2021’in aynı dönemine göre Azerbaycan-Nahçıvan yüzde 425 artış ve 19 milyon 340 bin dolarla 6’ncı, Çekya yüzde 1472 yükseliş ve 15 milyon 324 bin dolarla 7’nci, İsrail yüzde 12 azalış ve 7 milyon 912 bin dolarla 8’inci, Şili yüzde 1 yükseliş ve 7 milyon 886 bin dolarla 9’uncu, Romanya da yüzde 102 artış ve 7 milyon 640 bin dolarla 10’uncu sırada bulunuyor.

Geçen senenin aynı döneminde ihracat yapılmayan Angola, İsviçre, Katar, Lüksemburg, Kongo, Kamboçya, Zimbabve, Mozambik ve Kanada’ya da bu yıl ocak-mart aylarında otobüs, minibüs ve midibüs gönderildi.