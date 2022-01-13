Zeytin ve zeytinyağı sektörünün geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 60,6 milyon dolar ile ABD oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin ihracatı geçen yıl 2020’ye göre yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ise 2021 yılında 2020’ye göre yüzde 14,2 artarak 309,5 milyon dolara yükseldi.

Sektör, söz konusu dönemde Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracattan yüzde 0,1 pay aldı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörü 2021 yılında en fazla ihracatı 60,6 milyon dolar tutarında dış satım ile ABD’ye gerçekleştirdi.



ABD’yi 41,7 milyon dolarla Almanya,



31,2 milyon dolarla Irak,



21,2 milyon dolarla İspanya,



19,6 milyon dolarla Romanya izledi.

Değer bazında en fazla ihracat artışı İspanya’ya gerçekleşti

Sektörde en fazla ihracat artışı İspanya’ya gerçekleşti. İspanya’ya dış satım 2021 yılında 14,4 milyon dolar arttı. İspanya’yı, ABD, Japonya, İran ve İsrail izledi.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün ABD’ye ihracatı 8,9 milyon dolar artış kaydetti. Sektörün dış satımı Japonya’ya 5,4 milyon dolar artarak 12,9 milyon dolara, İran’a 3,7 milyon dolar artışla 5,6 milyon dolara, İsrail’e, 3,6 milyon dolar yükselerek 7,9 milyon dolara ulaştı.

En fazla ihracatı İzmir gerçekleştirdi

İl bazında bakıldığında, geçen yıl zeytin ve zeytinyağı sektöründe en fazla ihracatı 88,4 milyon dolarla İzmirli şirketler yaptı.

İzmir’i 48,1 milyon dolarla İstanbul, 38,2 milyon dolarla Manisa, 30,8 milyon dolarla Hatay, 29,7 milyon dolarla Aydın takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da İzmirli şirketler başı çekti. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe İzmir’in ardından dış satımını en fazla Manisa, Ankara, Mersin ve Hatay’da faaliyet gösteren şirketler artırdı.

Sektörde İzmir’in ihracatı 24,7 milyon dolar, Manisa’nın ihracatı 7,8 milyon dolar artış kaydetti. Ankara’nın ihracatı 3,3 milyon dolar artışla 8,2 milyon dolara, Mersin’in ihracatı 2,9 milyon dolar yükselerek 8,8 milyon dolara ulaştı.

Hataylı şirketlerin zeytin ve zeytinyağı ihracatı ise geçen yıl 2,3 milyon dolar arttı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün alt kalemlerine bakıldığında en büyük katkıyı 154,8 milyon dolarla zeytin yaptı. Zeytini, 143,3 milyon dolarla zeytinyağı, 10,9 milyon dolarla pirina yağı, 542 bin dolarla zeytin küspesi izledi.