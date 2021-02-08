Türkiye’den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna başta olmak üzere 22 ülkeye 70 milyon dal kesme çiçek sevkiyatı yapıldı.

Ülke genelindeki kesme çiçek üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Antalya’da, 25 Ocak’tan itibaren Sevgililer Günü mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinde işlerinin başına geçen sektör çalışanları, seralardaki karanfil başta olmak üzere ağırlıklı olarak kırmızı renkli çiçekleri toplayıp sevgililer için hazırladı.

Paketlenen çiçekler, tırlarla Türkiye’den 22 ülkeye dağıtım için depolardan yola çıktı. Bir hafta daha devam edecek son sevkiyatlar için hazırlanan çiçekler ise uçaklarla gönderilecek.

Sevgililer için 7 milyon dolarlık ihracat

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, sektörün Sevgililer Günü sevkiyatlarından mutlu olduğunu söyledi.

Çiçek ihracında geçen yıla göre bu yıl artış yaşandığını belirten Yılmaz, “Sevgililer Günü için 70 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu, bunun da parasal değeri yaklaşık 7 milyon dolar. Geçen yıl 60 milyon dal sevkiyatımız olmuş, 6 milyon dolar civarında da bir gelir sağlanmıştı. Rekor denilebilecek bir artışımız söz konusu.” diye konuştu.

Yılmaz, geçen yıl bu dönemlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerinin yaşanmadığını anımsatarak, bu yıl salgına rağmen ihracatta ciddi bir artış yaşandığını bildirdi.

Çiçekte en büyük pazarın Hollanda olduğunu aktaran Yılmaz, büyük alıcı konumundaki Hollanda’nın Türkiye’den aldığı çiçeklerin bir kısmını da başka ülkelere sattığını kaydetti.

Türkiye’den Hollanda’nın yanı sıra İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna gibi Avrupa ağırlıklı ülkelere çiçek satışı yapıldığını söyleyen Yılmaz, “Lojistik olarak problem yaşayan Kolombiya, Ekvator gibi ülkelerin açığını Avrupa bizden karşılıyor.” dedi.

100’ün üzerinde çiçek türü pazara sunuluyor

Yılmaz, Sevgililer Günü’nde daha çok kırmızı çiçeklerin talep gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

“Kırmızı güller, karanfiller revaçta. Ağırlıklı olarak karanfil ihracatı yaptık. Bunun yanı sıra 100’ün üzerinde farklı çiçeği pazara sunduk. Gülü daha fazla iç piyasada değerlendirdik. Özel günlerde süs bitkileri sektörü canlılık kazanıyor. Çiçek, huzuru, dinginliği, mutluluğu çağrıştırıyor. İnsanlar çiçekle birbirlerini mutlu ediyor.”