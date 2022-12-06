Avrupa’nın en büyük üçüncü, dünyanın ise en büyük dokuzuncu seramik ihracatçısı olan Türkiye, bu bağlamda istihdamlarını da artırmayı hedefliyor. Bu noktada Qua Granite gibi özellikle AB ülkelerine ihracat yapan firmalar öne çıkıyor.

Türkiye’de seramik sektörü kapsamındaki üretimler ilk olarak 1950’li yıllarda başladı. 1980’den sonra ise gelişim sürecine giren sektör, dünya çapında kullanılan üretim teknolojilerinin Türkiye’ye entegre edilmesiyle birlikte hız kazanmaya başladı. Günümüzde dünyanın en büyük seramik üreticilerinden biri haline gelen Türkiye, aynı doğrultuda ihracatlarına da tüm hızıyla devam ediyor. Ortalama 2 milyar dolarlık işlem hacmine sahip olan sektör, 1 milyar dolar üzerindeki ihracat payı ile birlikte Türkiye’nin önemli endüstrileri arasında yer alıyor. Türk ekonomisine doğrudan 40 bin; dolaylı olarak ise 330 binden fazla istihdam sağlamayı sürdürüyor.

Türk seramik sektörünün rekabet gücü yükselişte

Seramik kaplama malzemeleri kapsamında üretimlerini gerçekleştiren yerli firmalar, toplamda 113 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Bunun yanı sıra seramik sağlık gereci üretimi yapan firmalar ise 95 ülkeye ihracat yaparak, sektörün bir lokomotifi olarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yerli firmaların günden güne artan üretim kapasiteleri, modern teknoloji yatırımları ve kalite açısından sunduğu avantajları, Türk seramik sektörünün dünya pazarındaki rekabet gücünü artırıyor. Sektörün bir diğer lokomotif ürün grubu olan seramik karo, 1990 yılından sonra yapılan yatırımlar ile birlikte Türkiye’nin ilgili pazarda söz sahibi olmasını kolaylaştırdı. Ülkenin en eski ve buna bağlı olarak en hızlı ilerleyen sektörlerinden biri olan seramik sektörü, her yıl genişleyen ürün çeşitliliğiyle birlikte müşteri taleplerini fazlasıyla karşılamaya devam ediyor.

Dünyada seramik üretiminde dokuzuncu sırada

Türkiye, toplamda 431 milyon 600 bin metrekarelik kurulu kapasitesine sahip yerli fabrikaları ile birlikte sahip seramik kaplama malzemesi üretiminde Avrupa’nın en büyük üçüncü ülkesi konumunda. Dünyanın ise en büyük dokuzuncu seramik üreticisi olma unvanına sahip olan Türkiye, aynı zamanda Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise altıncı büyük seramik karo ithalatçısı konumunda yer alıyor. Seramikte sağlık gereçleri konusunda da adını dünyaya duyuran Türkiye, bu bağlamdaki istihdam ve ihracatları ile pazarda kendisine yer buluyor. Çok yüksek oranda yerli girdileri tercih eden sektör, yüksek ihracat rakamlarıyla beraber ülkenin dünya arenasında rekabet etme gücünü yükseltiyor. 22 milyon adet üretim kapasitesiyle birlikte Avrupa’nın en büyük seramik sağlık gereçleri üreticisi olan Türkiye, 8 milyon adet ile beraber listenin zirvesinde bulunuyor.

En çok Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Aydın’da üretiliyor

Seramik kaplama malzemelerinin üretimi Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Yapılan istatistik çalışmalarına göre bu iller Aydın, Kütahya, Uşak, İzmir, Manisa, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Yozgat ve Çankırı olarak sıralanıyor. Tesislerin yüzde 49,82’lik kısmını Eskişehir – Bilecik – Kütahya, yüzde 28,61’lik payını ise Aydın – İzmir – Uşak – Manisa bölgesi oluşturuyor. Yüzde 14,61 oran ile Çanakkale üretime katkı sağlarken kalan yüzde 6,96’lık kısmı Çankırı – Yozgat bölgesi üstleniyor. Seramik sağlık gereçleri kapsamında ise en çok üretimin yapıldığı yerler Çanakkale, İzmir, Manisa, Eskişehir, Kayseri, Diyarbakır ve Sakarya olarak öne çıkıyor. Bu sektörün en yoğun olduğu bölge ise yüzde 34,3 payla Eskişehir – Bozüyük – Kütahya’da kümeleniyor.

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