SİHA GEMİSİNE DÖNÜŞTÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İsmail Demir, bu geminin, donanmanın gücüne güç katarken NATO ittifakının da bir parçası olacağını ve onun da gücüne güç katacağını bildirdi.

“İleriki aşamada TCG Anadolu gemimizi üzerine iniş kalkış yapacak SİHA’larla birlikte dünyada ilk kez bir ‘SİHA gemisine’ dönüştürme çalışmalarımız da bir taraftan Baykar firması ile devam ediyor.” diyen Demir, bu gemi için Bayraktar TB3 SİHA’ların geliştirilmesine devam edildiğini söyledi.

Demir, “İleriki aşamada sadece mevcut SİHA’ların değil Kızılelma ve Hürjet uçaklarımızın da bu ve bu tür gemilere iniş kalkış yapma kabiliyetleri olması konusunda da tasarım aşamasında çalışmalar yapılıyor. Yani gemimiz hizmete girdikten sonra üzerine konacak helikopterler haricindeki hava platformları için, yani TB3, Kızılelma veya Hürjet için adaptasyon ve entegrasyon çalışmaları hizmete girdikten sonra devam edecek.” şeklinde konuştu.