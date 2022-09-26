Türkiye’den yılın ocak-ağustos döneminde 7 milyon 495 bin 323 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkeden yılın 8 ayında 24 ülkeye hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Hamsi ihracatında Fransa’nın başı çektiğini dile getiren Gürdoğan, Fransa’yı Belçika ve ABD’nin takip ettiğini ifade etti.

Gürdoğan, ocak-ağustos döneminde 1343 tonluk hamsi dış satımı yapıldığını belirterek, bu ihracattan 7 milyon 495 bin 323 dolarlık kazanç elde edildiğini kaydetti.

İhracattaki ülke çeşitliliğine dikkati çeken Gürdoğan, geçen yıldan farklı olarak Umman, Katar, Kazakistan, Suriye ve Güney Kore Cumhuriyeti’ne hamsi satıldığını bildirdi.

Gürdoğan, hamsi ihracatının beklenilen düzeyde seyretmediğini aktararak, yeni hamsi sezonunun başlamasıyla ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağından ümitli olduklarını vurguladı.

Öncü belirtilerin de hamsi sezonunun verimli geçeceğini gösterdiğini anlatan Gürdoğan, bu durumun ihracata olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.