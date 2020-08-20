Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu yılın ilk yarısında 105,1 milyon dolar tutarında tek kullanımlık tıbbi maske ihraç ederken, en fazla ürün Almanya’ya satıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye ocak-haziran döneminde dünyanın 108 noktasına tek kullanımlık maske ihracatı yaptı.

Kovid-19 salgınının dünyayı etkilediği bu süreçte Türkiye, 105 milyon 86 bin 461 dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske ihraç etti. Söz konusu ürünün geçen yılın aynı dönemindeki ihracatı 1,7 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

En fazla talep Almanya, Çin ve Fransa’dan *

Ocak-haziran döneminde Türkiye’de üretilen tek kullanımlık maskelere en çok Almanya, Çin, Fransa, Romanya ve Kuveyt’ten talep geldi.

Bu dönemde Almanya’ya yaklaşık 14,3 milyon dolarlık, Çin’e 13,6 milyon dolarlık, Fransa’ya 9,8 milyon dolarlık, Romanya’ya 8,6 milyon dolarlık ve Kuveyt’e 8,5 milyon dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske satıldı.

Yılın ilk yarısında 1 milyon doların üzerinde tek kullanımlık maske ihracatı yapılan ülkeler ise İspanya, İngiltere, Hong Kong, Hollanda, Irak, Slovakya, Suudi Arabistan, Portekiz, Bulgaristan, İtalya ve Moldova oldu.

Geçen yıl maske satılmayan 5 ülke bu yıl ilk 20’de *

2019’un ilk yarısında dünyanın 47 noktasına tek kullanımlık maske satılırken, en çok ürün gönderilen ülkeler Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Polonya olmuştu. Bu yılki maske ihracatı sıralamasında ikinci olan Çin’in 2019’un aynı döneminde Türkiye’den hiç maske satın almamış olması dikkati çekti.

Ocak-haziran döneminde tek kullanımlık maske ihracatında ilk 20’de yer alan fakat geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan diğer ülkeler ise İspanya, Hong Kong, İtalya ve ABD oldu.

Ocak-haziran dönemindeki maske ihracatının miktarı yaklaşık 1260 ton oldu.

İthalatta Çin başı çekti *

Öte yandan, yılın ilk yarısında 3 milyon 421 bin 129 dolarlık tek kullanımlık maske ithal edildi. En çok maske satın alınan ülkeler Çin, ABD ve Almanya oldu.

Bu dönemde Çin’den 1,8 milyon dolarlık, ABD’den 209,3 bin dolarlık ve Almanya’dan 164,7 bin dolarlık tek kullanımlık maske satın alındı.

TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında yapılan tek kullanımlık tıbbi maske (dokunmamış mensucattan, örme ve kroşe hariç) ihracat ve ithalat verileri şöyle (dolar):

Ülke İhracat

Almanya 14.267.208

Çin 13.570.025

Fransa 9.834.765

Romanya 8.623.382

Kuveyt 8.446.907

İspanya 7.864.161

İngiltere 6.693.145

Hong Kong 3.821.318

Hollanda 3.678.891

Irak 3.217.078

Slovakya 3.134.865

Suudi Arabistan 2.827.278

Portekiz 2.310.799

Bulgaristan 1.918.195

İtalya 1.478.124

Moldova 1.156.252

Çekya 867.416

Yunanistan 849.063

Arnavutluk 842.302

ABD 721.776

Diğer 8.963.511

Toplam 105.086.461

Ülke İthalat

Çin 1.822.540

ABD 209.266

Almanya 164.666

Hong Kong 78.297

İngiltere 31.010

Japonya 15.865

İsveç 12.146

İrlanda 11.645

Fransa 10.736

Mısır 9.078

Malezya 8.400

Vietnam 6.695

Ukrayna 4.346

Hindistan 3.771

Çekya 3.496

Hollanda 2.023

Avusturya 1.878

Güney Kore 1.757

İtalya 1.185

Tayland 644

Diğer 1.021.685

Toplam 3.421.129