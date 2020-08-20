Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu yılın ilk yarısında 105,1 milyon dolar tutarında tek kullanımlık tıbbi maske ihraç ederken, en fazla ürün Almanya’ya satıldı.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye ocak-haziran döneminde dünyanın 108 noktasına tek kullanımlık maske ihracatı yaptı.
Kovid-19 salgınının dünyayı etkilediği bu süreçte Türkiye, 105 milyon 86 bin 461 dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske ihraç etti. Söz konusu ürünün geçen yılın aynı dönemindeki ihracatı 1,7 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
En fazla talep Almanya, Çin ve Fransa’dan *
Ocak-haziran döneminde Türkiye’de üretilen tek kullanımlık maskelere en çok Almanya, Çin, Fransa, Romanya ve Kuveyt’ten talep geldi.
Bu dönemde Almanya’ya yaklaşık 14,3 milyon dolarlık, Çin’e 13,6 milyon dolarlık, Fransa’ya 9,8 milyon dolarlık, Romanya’ya 8,6 milyon dolarlık ve Kuveyt’e 8,5 milyon dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske satıldı.
Yılın ilk yarısında 1 milyon doların üzerinde tek kullanımlık maske ihracatı yapılan ülkeler ise İspanya, İngiltere, Hong Kong, Hollanda, Irak, Slovakya, Suudi Arabistan, Portekiz, Bulgaristan, İtalya ve Moldova oldu.
Geçen yıl maske satılmayan 5 ülke bu yıl ilk 20’de *
2019’un ilk yarısında dünyanın 47 noktasına tek kullanımlık maske satılırken, en çok ürün gönderilen ülkeler Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Polonya olmuştu. Bu yılki maske ihracatı sıralamasında ikinci olan Çin’in 2019’un aynı döneminde Türkiye’den hiç maske satın almamış olması dikkati çekti.
Ocak-haziran döneminde tek kullanımlık maske ihracatında ilk 20’de yer alan fakat geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan diğer ülkeler ise İspanya, Hong Kong, İtalya ve ABD oldu.
Ocak-haziran dönemindeki maske ihracatının miktarı yaklaşık 1260 ton oldu.
İthalatta Çin başı çekti *
Öte yandan, yılın ilk yarısında 3 milyon 421 bin 129 dolarlık tek kullanımlık maske ithal edildi. En çok maske satın alınan ülkeler Çin, ABD ve Almanya oldu.
Bu dönemde Çin’den 1,8 milyon dolarlık, ABD’den 209,3 bin dolarlık ve Almanya’dan 164,7 bin dolarlık tek kullanımlık maske satın alındı.
TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında yapılan tek kullanımlık tıbbi maske (dokunmamış mensucattan, örme ve kroşe hariç) ihracat ve ithalat verileri şöyle (dolar):
Ülke İhracat
Almanya 14.267.208
Çin 13.570.025
Fransa 9.834.765
Romanya 8.623.382
Kuveyt 8.446.907
İspanya 7.864.161
İngiltere 6.693.145
Hong Kong 3.821.318
Hollanda 3.678.891
Irak 3.217.078
Slovakya 3.134.865
Suudi Arabistan 2.827.278
Portekiz 2.310.799
Bulgaristan 1.918.195
İtalya 1.478.124
Moldova 1.156.252
Çekya 867.416
Yunanistan 849.063
Arnavutluk 842.302
ABD 721.776
Diğer 8.963.511
Toplam 105.086.461
Ülke İthalat
Çin 1.822.540
ABD 209.266
Almanya 164.666
Hong Kong 78.297
İngiltere 31.010
Japonya 15.865
İsveç 12.146
İrlanda 11.645
Fransa 10.736
Mısır 9.078
Malezya 8.400
Vietnam 6.695
Ukrayna 4.346
Hindistan 3.771
Çekya 3.496
Hollanda 2.023
Avusturya 1.878
Güney Kore 1.757
İtalya 1.185
Tayland 644
Diğer 1.021.685
Toplam 3.421.129
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