Hava durumunun şimdiye kadar avcılığa uygun olduğunu ifade eden Aydın, “Şimdiden sonra hava kötüye gider. Durumu iyi olan soğukta gitmeyecek. Ama ihtiyacı olan yine çıkacak ekmeğini aramaya. Soğukta kanaldaki su buz tutuyor. O zaman nereye vuracaksın kepçeyi? Kepçeyi sokamazsın çıtır çıtır buz. Yapsak bir ay daha yaparız.” diye konuştu.

“Su bülbülü” adıyla bazı lokantalar pişmiş kurbağa servis ediyor

Kurbağa bacağının bölgedeki bazı işletmelerde talebe göre servis edildiğini belirten Aydın, “Ben hiç kurbağa yemedim. Arkadaşlar yiyor. Çok lezzetliymiş eti. Şoklanmış olarak satıyorlar, ‘su bülbülü’ adıyla anılıyor.” dedi.

Avcı Mehmet Ali Esmer de babasının vefatı sonrası başladığı toplayıcılığı 1994 yılından beri sürdürdüğünü söyledi.

Havanın güzel olduğu günlerde bol miktarda kurbağa topladığını belirten Esmer, ortalama 7-8 kilo kurbağa avladığını ifade etti.

İşlerinin göründüğü kadar kolay olmadığını söyleyen Esmer, “Bu işin zorluğu su içerisinde olması. Kamışı var, ayrığı var. Mücadele şart. Soğuk havalarda bulmak zor. Bir de tulumun delinirse çok sıkıntı. Geçenlerde bir arkadaşımız tulumunu patlattı, hastalandı. Ayrıca çeltik tarlalarına atılan ilaçlar kurbağa neslini tüketiyor. İlaç kutuları da kanallara gelişigüzel atılıyor.” diye konuştu.