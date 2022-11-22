Türkiye’den bu yılın ocak-ekim döneminde Fransa başta olmak üzere 25 ülkeye hamsi ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, yılın 10 ayında 1652 ton hamsi ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 9 milyon 172 bin 85 dolar kazanç elde edildiğini belirten Gürdoğan, hamsi ihracatının, 2 bin 11 ton karşılığı 11 milyon 565 bin 121 dolar gelir sağlanan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 18, değerde yüzde 21 azaldığını ifade etti.

Gürdoğan, hamsi ihracatında Fransa’nın başı çektiğini kaydederek, “Ülkemizden yılın ocak-ekim döneminde Fransa’ya 3 milyon 821 bin 939 dolarlık hamsi dış satımı yapıldı. Bu dönem ihracatta ikinci sırada yer alan Belçika’ya 2 milyon 910 bin 42 dolarlık, üçüncü sıradaki ABD’ye de 752 bin 429 dolarlık hamsi satıldı.” dedi.

Trabzon’dan da bu dönem Almanya ve İsveç’e 156 bin 677 dolarlık hamsi gönderildiğini aktaran Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni av sezonunda bugüne kadar hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle yeterli oranda hamsi avlanamadı. Bu yıl sürekli hamsi yiyerek beslenen palamut balığının da çok olmasından dolayı sezonun ilk aylarında hamsi ihracatımız kısmen düşük kaldı. İleriki aylarda havaların soğumasıyla hamsi avının bollaşacağı ve buna bağlı olarak da ihracatımızın artış kaydedeceğini ummaktayız.”

Gürdoğan, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk nüfustan da yoğun talep geldiğini sözlerine ekledi.