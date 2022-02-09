Yücelen Grup ve Yıldırım Grup iştiraklerinden birisi olan LEAP Investment tarafından Ankara’daki ilk özel sermaye yatırımı olan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açıldı.

Yücelen ve Yıldırım Grup iştiraklerinden birisi olarak Ankara’da özel sektörün liderliğinde kurulan ilk teknoloji geliştirme merkezi olan Ankara TEKMER, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle açıldı. Açılışa LEAP Yatırım ortakları ile KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, ATO Başkanı Gürsel Baran sınırlı sayıda işadamı ve bürokrat katıldı.

TEKMER’in açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 yılının sadece Turcornlar açısından değil, bir bütün olarak, Türkiye’nin tüm girişim ekosistemi açısından tarihi bir yıl olduğunu belirterek, “Türkiye’de 300’den fazla girişim toplamda 1 buçuk milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Maşallah diyelim, bu değer bir önceki yılın tam 10 katı. Önemli bir başarı ama daha alacak çok yolumuz var” dedi.

Varank 2021 yılında 300’den fazla girişimin rekor yatırım aldığını belirterek, “Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz” dedi.

Ankara TEKMER’in önümüzdeki yıllarda Türkiye girişimcilik ekosisteminin en gözde merkezlerinden biri olacağını belirten Varank, merkezin kuruluşuna öncülük eden LEAP Yatırım ortaklarının girişimlere yatırım yapmaya hazır olmalarının Ankara TEKMER’i farklı kıldığını belirtti. Varank, Türkiye’deki TEKMER yatırımlarına ve girişimcilere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini; Ankara TEKMER’e de hibe verdiklerini belirterek; “Helali hoş olsun, burada yapılanları gördükçe mutlu oluyoruz” dedi ve özel sektörün yapacağı TEKMER yatırımlarına destek vermek istediklerini söyledi.

Konuşmasında girişimcilere de seslenen Varank, “Siz yeter ki inovatif ve teknolojik iş fikirlerinizin potansiyelini burada ispat edin. Dünya çapında ses getirecek başarılara ulaşmanızın önünde bir engel yok. Biz zaten daha önce birçok konuda, imkan verildiğinde Türk gençlerinin, Türk girişimcilerinin neler başarabildiğine defalarca şahit olduk” dedi.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da yaptığı konuşmada “Sizin yaptığınız bu yatırımlarla Türkiye teknolojide söz sahibi olacak ve yeni unicorn’lar çıkartacağız. Bu TEKMER açılışı inşallah yeni TEKMER’lerin açılışına yol açacak.” dedi.

“Buradan Türkiye’nin gururları çıkacak”

TEKMER’in açılış süreci ve hedeflerini anlatan Yücelen Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKMER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Yücelen ise, TEKMER’in farklılığının, ekosistemin doğal olarak oluşması ve girişimcilerle yatırımcıların birbirini bulması olduğunu anlatarak sözlerine şöyle devam etti:

“Girişimcilerimize sadece koltuk, ofisler vermedik. Sadece prototipleri geliştirebilecekleri çeşitli son teknoloji gereçlerle bezenmiş bir FabLab vermedik; aynı zamanda girişimcilerimizin faydalanabilecekleri bir çok avantajı da sağladık. Burada yer alan girişimcilerimize, özellikle uluslararası hukuk bilen arkadaşlarımız tarafından verilen hukuk danışmanlığı, mali müşavirlik, KOSGEB destekleri ve diğer desteklere ulaşabilecekleri destek danışmanlık hizmetlerini de veriyoruz. Dolayısıyla buraya gelen girişimcilerimiz LEAP yatırımcılarıyla, onların etraflarından, şimdiye kadar oluşturdukları pazardan ve tecrübelerinden faydalanarak konularında uzman danışmanlardan yararlanarak girişimlerini geliştirebiliyorlar. Verilen eğitimlerle kendilerini geliştirmelerini, doğru pazarla, doğru piyasayla ve doğru finansmanla buluşmalarını sağlıyor olacağız. İnşallah buradan yeni unicorn’lar çıkacak, inşallah buradan Türkiye’nin gururları çıkacak. Biz de böyle bir işte yer aldığımız için onlarla beraber gururlanıp, onlarla birlikte iman tazeleyip devamında yeni projeler ve yatırımlarla bu yola devam edeceğiz.”

Yücelen, KDV ve kurumlar vergisi konularında Teknoparklarla aynı desteklerin TEKMER’e de verilmesi halinde KOSGEB Başkanının da vizyonuyla özel sektör tarafından Türkiye’nin her tarafında yeni TEKMER’lerin açılacağını ve bu konuda yatırım yapma isteyenlerin, girişimcileri de yanlarına alarak bu yola çıkacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da vergi muafiyeti konusunda çalışma yapacaklarını belirtti.