Yerli oyun şirketi Peak Games, çalıntı reklam davasını kazandı. Mahkeme Peak Games’i haklı buldu ve reklam için anlaştığı şirketi 10 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum etti.

Peak Games’in çalıntı reklam davası sonuçlandı.

Türkiye’den çıkan ilk unicorn şirket olan Peak Games’in 2019 yılındaki reklamının çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı. Şirket bu skandal sonrası reklam için anlaştığı firmaya dava açmıştı.

Peak Games, 2019 yılında Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız. Yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olması bizim için çok değerli, bu nedenle tüm reklamları durduruyoruz. Ajans’la 3 aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında. Sadece Türkiye değil, Ajans’ın bağlı olduğu network’e Amerika’da da hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

2020 yılında Zynga’ya satılan Peak Games’in Twitter hesabından bugün yeni bir paylaşım yapıldı. Peak’in reklam şirketine açtığı davayı kazandığı bildirildi.

DAVA SONUÇLANDI

Yeni açıklamada, “Söz verdiğimiz gibi sonucu buradan paylaşıyoruz. Üç yıl önce büyük bir heyecanla yayınladığımız ancak daha sonra çalıntı olduğunu öğrendiğimiz reklam filmiyle ilgili açtığımız dava bugün neticelendi. Mahkeme, reklam filminin özgün olmadığını onayladı, ajansa açtığımız davayı kazandık. Karar, haklılığımızın tescillenmesinin yanı sıra yaratıcı işlerde özgünlüğün önemini de vurguladığı için çok mutluyuz” denildi.

NTV’de yer alan habere göre mahkeme Peak Games’e tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Edinilen bilgilere göre şirket toplamda 10.5 milyon liraya yakın tazminat kazandı. Kazanılan tazminat yasal faiziyle birlikte ödenecek.

NE OLMUŞTU?

Oyun şirketi Peak Games, Zynga’ya satılmadan bir sene önce tüm televizyon kanallarına aynı anda reklam vermişti. Çok konuşulan bu reklamın kısa sürede çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.

UNICORN NEDİR?

Unicorn teknoloji alanında faaliyet gösterip hızlı büyüyen verilen şirketler için kullanılan bir tanımlama. Şirketin değeri kurulduktan kısa süre sonra 1 milyar dolara ulaştığında unicorn sınıfına giriyor.

Türkiye’de 6 adet unicorn şirket bulunur. Peak Games 2020’de 1.8 milyar dolar bedelle ABD’li oyun devi Zynga’ya satılarak Türkiye’nin ilk unicorn’u oldu.

Peak Games’in yanısıra, Hepsiburada, Getir, Trendyol, Dream Games, ve Insider yerli unicornları oluşturuyor.