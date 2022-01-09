Türkiye otomotiv sektörü, geçen yıl 11 milyar 802 milyon 646 bin dolarlık yan sanayi ihracatı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye’nin 16 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü geçen yıl 29 milyar 342 milyon 630 bin dolarlık dış satım yaptı.

Otomotiv sektörü, en fazla ihracatı yan sanayi ürün grubunda gerçekleştirdi. Bu grupta 200’den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yapan sektör temsilcileri, ihracatı 2020’ye göre yaklaşık yüzde 26 artırarak, 9 milyar 370 milyon 868 bin dolardan 11 milyar 802 milyon 646 bin dolara ulaştırdı.

Yan sanayi ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımının yüzde 40,22’sini oluşturdu.

İhracatta Almanya ilk sırada yer aldı