Türkiye’nin kredi temerrüt takas risk primi (CDS) mart ayından bu yana ilk defa 300 baz puan seviyesinin altına geriledi.
21 Nisan’da bu yılın zirvesini gören CDS yıl içerisinde dalgalı bir seyir izlemişti. Kasım ayının başlarında 550 baz puan seviyesinin üzerinde seyreden risk primi, ekonomi yönetimindeki değişikliklerden sonra düşüş eğilimine girmişti.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre kasım ayı başında ekonomi yönetiminin değişmesinden sonra yüzde 50’e yakın düşüş kaydeden CDS, 5 Şubat cuma günü 292,671 baz puan seviyesine geriledi.
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